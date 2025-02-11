Во вторник, 11 февраля, в Украине идет 1084-й день войны с Россией.

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9.35 В Полтавской области утренней ракетной атакой были повреждены производственные мощности "Нафтогаза", сообщает компания.

Идет работа над стабилизацией газоснабжения в Полтавской области.

9.29 Трамп заявил об «огромном прогрессе» в мирных переговорах по Украине за последнюю неделю и считает, что договоренности по завершению войны будут достигнуты.

«Я думаю, что это произойдет», — сказал Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией, передает New York Post.

«Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет», — заявил президент США.

8.58 Белый дом планирует подтолкнуть Европу к закупкам большего количества американского оружия для Украины. Это рассматривается как «потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддержать Киев, не тратя деньги налогоплательщиков США».

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По мнению американцев, это «может улучшить переговорную позицию Киева». Если европейцы согласятся на этот план, это подарит «некоторое успокоение украинским лидерам, которые обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь».

Этот вопрос будет обсуждать представитель Трампа Келлог во время встреч в Европе на текущей неделе, пишет агентство. Келлог отказался подтвердить план, но сказал: «США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что оно укрепляет нашу экономику». Также он сказал, что «есть много вариантов» договоренностей по этому вопросу.

При этом неясно, планируют ли США продавать оружие через коммерческие контракты или непосредственно из американских запасов. «На выполнение некоторых коммерческих контрактов могут уйти годы», - пишет Reuters.

Американские чиновники «также надеются оформить с Украиной сделку по добыче полезных ископаемых, которая позволила бы Америке получить доступ к богатым запасам страны в обмен на постоянную помощь».

Напомним, что оружие Штаты на протяжении всей войны поставляли Украине бесплатно. Келлог заявил недавно, что объем американской военной помощи Украине составил 174 млрд долларов. США обеспечивали львиную долю военных поставок от партнеров Киеву с начала войны. И, если теперь все эти вооружения будут присылаться за деньги, то не факт, что Европа «потянет» такие объемы полностью за свой счет. Особенно с учетом нарастающих экономических и бюджетных проблем в ЕС.

Возможно, что Европа будет готова подписаться на меньшие объемы закупок для Украины, которые, вероятно, будут достаточны для мирного, послевоенного времени, но не для войны нынешнего уровня интенсивности.

И в таком виде план может быть частью сделки по гарантиям безопасности Украине после прекращения огня. Не исключено, что именно так у Трампа и видят реализацию своей формулы, что Украину должна финансировать Европа в послевоенное время.

7.47 Под Миргородом ряд населенных пунктов остался без газоснабжения после ракетной атаки.

Об этом сообщает ОВА.

7.34 Ночью была атака беспилотников по Саратову, сообщают российские паблики.

Минобороны РФ заявило о сбитии 18 беспилотников над Саратовской областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждение получило промышленное предприятие в Саратове.

Какое именно, он не назвал.

Но российские паблики пишут, что был атакован Саратовский НПЗ. На предприятии начался пожар.

7.00 Экстренные отключения света введены в Украине из-за российской ракетной атаки, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Также он подтвердил, что удары наносились по газовой инфраструктуре Украины.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», - написал Галущенко.

6.51 В Полтаве слышны взрывы, сообщают местные паблики.

6.49 Массированному удару дронов подверглась и Харьковская область.

«Шахеды» с разных сторон атаковали Змиевский и Харьковский районы. Прилеты в столбы и трансформаторы ЛЭП, в ряде районной области пропал свет.

В городе Мерефа слышали более 10 взрывов.

6.46 Масштабная ракетная тревога в Украине.

Пишут о ракетах в направлении Полтавской области - туда же, где была атака вчера поздно вечером.

Как пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук (сам он родом из Полтавской области), целями ударов вновь стали газовые месторождения