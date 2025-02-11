Анализируем итоги 1084-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ оттеснили россиян под Покровском, а войска РФ продвинулись в Курской области и в районе Кураховского "мешка", сообщает украинский военный паблик Deep State.

По ео данным, украинские войска отбили часть позиции в Песчаном под Покровском. Продвижения на этом участке идут вторые сутки. В то же время группировка "Хортица" сообщает, что на Покровском направлении россияне разрушили некоторые позиции ВСУ (из чего следует, что украинские части с них отступили).

Но в целом, очевидно, что ВСУ предпринимают на данном направлении атакующие действия. А главным направление для атак является село Песчаное. Замысел украинского командования очевиден - устроить здесь прорыв, зайдя с юга в тыл российским частям, которые севернее в районе Колино и Удачного, обходя Покровск запада. И побудить россиян под угрозой окружения отступить с этого плацдарма, снизив угрозу для Покровска.

План этот очевиден, вероятно, и россиянам. А потому, по данным российских военных пабликов, сюда подтягивают резервы и армия РФ. И, по сути, идет крупное (по масштабам нынешней войны) встречное сражение.

В тоже время к востоку от Покровска и Мирнограда наступают россияне и, судя по картам DeepState, они окончательно перерезали трассу на Константиновку.

Также они существенно продвинулись к северо-западу от Великой Новоселки и в районе Андреевки к западу от Курахово, где линия фронта образуем "карман", в котором находятся украинские подразделения.

Украинские военные сообщали вчера о серьёзных проблемах обороны ВСУ на этом участке. О "резком ухудшении" ситуации на Кураховском направлении писао лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, россияне "фактически заняли Андреевку, там даже было замечено передвижение техники и автотранспорта противника".

Военный паблик Deep State пишет, что россияне пытаются захватить выступ ВСУ западнее Курахово, чтобы выровнять фронт и перегруппироваться для новых наступлений. Тактической целью РФ является захват населенных пунктов Разлив, Константинополь, Андреевка (где россияне существенно продвинулись и продолжают наращивать активность), Улаклы и Дачное.

Также прослеживается активность россиян и значительно западнее - в направлении села Богатырь, важном пункте логистики ВСУ на трассе Запорожье-Курахово. Также россияне увеличивают давление в районе Зеленовки, что в перспективе может позволить им давить на Андреевку с юга.

Отметим, что такой сценарий создаст угрозу окружения ВСУ во всем "кармане" к западу от Курахово, если украинские войска не успеют оттуда выйти.

В Курской области россияне продвинулись в районе Свердликово у юго-западного основания украинского плацдарма.

Тем временем, продолжается дискуссия об общей оценке ситуации на фронте. Вчера мы приводили мнение, что наступление россиян замедляется из-за переброски на фронт крупных резервов ВСУ. В тоже время экс-советник Офиса президента Алексей Арестович отрицает замедление продвижения россиян и считает, что Москва готовится к весенне-летней кампании для захвата Донецкой области.

"Ничего никто не замедлился. Наоборот, у них все идет прямо на раз. Во всех своих местах. Может, они где-то замедлились у какого-то военного блогера, который в какой-то бригаде храбро воюет и сказал, что да, у нас тут замедлилось. Но в целом я не вижу особого замедления", - сказал бывший советник Банковой.

Он говорит о высокой концентрации российских войск "в разных местах" и критическом состоянии украинской обороны - приводя в пример район Двуречной на западному берегу реки Оскол вблизи Купянска, куда смогли переправиться украинские войска.

"Вообще крайние три месяца ознаменовались двумя очень важными моментами, которые показывают насколько скверная обстановка на фронте. Гражданские могут этого не понимать, но любой военный понимает, если противник умудрился форсировать дважды реку в местах интенсивной нашей обороны, с этой обороны все принципиально очень плохо. И это кричащий сигнал неблагополучия. Потому что обычно да еще с низкого берега на высокий это нерешаемая задача. Нерешаемая задача. Они ее решили дважды. Это значит, что у наших "решателей" с той стороны все сложно в обороне", - сказал Арестович.

Он добавил, что россияне смогли форсировать реку и занять позиции малыми силами, "расшугав наши опорные пункты".

"Вот это признаки острого неблагополучия. При нормально управляемых войсках никогда никакой противник с низкого берега на высокий не форсирует. Форсировать он может попытаться, но закрепится он никогда, он не закрепится, - считает Арестович. - Это такая очень неприятная история. Очень показывающая, что уровень управляемости войск, их укомплектованности, обученности, мягко говоря, критические".

К обстрелам. Ночью по Украине прошла крупная ракетная атака. ВСУ сообщили о запуске 19 ракет разных типов - в том числе "Калибров" - которые ударили по Полтавской области.

Власти Украины сообщили, что удар был по газовым месторождениям - предположительно, в Миргородском районе, где было с утра отключено газоснабжение. Также на несколько часов вводились аварийные отключения света. Россия подтвердила удар по газоэнергетике и добавила, что были атакованы и украинские аэродромы.

То есть, продолжаются систематические удары по украинской газодобыче, которые начались после того, как Киев прекратил транзит российского газа в Европу. Недавно Россия уже атаковала газовую установку в Харьковской области, да и в той же Полтавской.

Ущерб для добычи газа от российских атак ранее признал и министр энергетики Галущенко. По его словам, теперь Украине потребуется импорт минимум миллиарда кубометров газа до конца года.

И импорт газа из ЕС уже наращивается. Но тоже не без проблем.

Значительная часть газа идет транзитом через Словакию. И премьер Фицо уже пригрозил его перекрыть, заявив, что крупные объемы газа, закупаемые на европейском рынке Украиной, повышают цены для европейских потребителей.

Зеленский и выборы

Вчера телеканал CNN выпустил знаковый материал, в котором допустил, что в результате мирной сделки по Украине Владимир Зеленкий может потерять президентский пост.

В статье приводятся призывы представителя Трампа Келлога провести выборы в Украине, как только будет достигнута остановка войны. И приводятся уже обсуждавшиеся утечки "плана Трампа", по которым выборы всех уровней в Украине проводятся между остановкой огня и подписанием окончательного мирного соглашения.

И, хотя указывается, что Украина отрицает наличие подобных планов, CNN признает, что они уже "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского". В том числе, со стороны представителей Трампа.

В частности, телеканал трактует призыв Келлога провести выборы в Украине как "способ заставить Зеленского отойти в сторону". И тем самым привлечь Путина к переговорам. "Трудно не интерпретировать призыв [Келлога] к выборам как способ заставить Зеленского медленно отойти в сторону и, возможно, предложить подсластитель, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров", - пишет CNN.

Также телеканал рассуждает, что Зеленский мог бы после остановки огня "уступить" власть Залужному.

"Первоначальное прекращение огня может обеспечить шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа (речь о скандале с попыткой импичмента Трампа после звонка Зеленскому - Ред.), договориться о более широкой сделке", - говорится в статье.

"Залужный мог бы обеспечить лояльность вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой", – говорится в статье. Телеканал добавляет, что президент Украины отныне не является "непреодолимой фигурой" с точки зрения интересов США.

Напомним, Залужный считается потенциально главным конкурентом Зеленского на будущих выборах. По опросам, экс-главком побеждает действующего президента во втором туре. В связи с этим, по данным источников, Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться на выборах.

При этом на днях близкие к Офису президента паблики начали критиковать Залужного по поводу близости экс-главкома к бывшему депутату-регионалу и соратнику Януковича Кивалову. Что многие расценили как попытку "сбить" экс-главкома накануне начала переговорного процесса и приближения к выборам.

Одновременно началась новая атака на мэра Киева Кличко, который еще с довоенных времен находится в жестком конфликте с Банковой, поскольку имеет свой собственный рейтинг и связи на Западе.

Кличко, к слову, сегодня сделал прогноз о скором завершении войны и грядущих выборах.

Выступая на форуме в Киеве, мэр сказал, что война может закончиться через месяц-два "болезненным компромиссом". "Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными... Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца", - заявил Кличко.

После этого, по его мнению, будут проведены выборы, где может быть "борьба на уничтожение", где будут "примерно с теми же лозунгами все политические силы".

"Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай Бог говорить про какое-то общественное противостояние, потому что мы видим по истории разных стран - после военных действий, учитывая депрессивное настроение, такие вещи уже происходили", - заявил Кличко.

То есть, ощущение неизбежности выборов уже витает в Украине. Впрочем, Банковая активно противится изложенному выше сценарию "остановка огня - выборы - мирный договор". Владимир Зеленский говорит, что переизбрание власти возможно только после отмены военного положения. И в целом после того, как война окончится предоставлением Украине западных военных гарантий. Чего пока нет. Но подробнее об этом - ниже.

Какие гарантии даст Запад?

Вопрос западных военных гарантий станет ключевым на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется на этой неделе. И куда приедут все ключевые члены команды Трампа - вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио, глава Пентагона Хегсет и представитель по Украине Келлог.

А агентство AFP пишет еще и о визите в Киев Келлога 20 февраля (то есть, уже после Мюнхена).

Рубио заявил, что в Мюнхене главным вопросом будет война в Украине. "На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить", - сказал госсекретарь США.

Судя по информации, которая поступает их разных источников, с европейцами команда Трампа намерена обсудить вопросы гарантий Украине после окончания войны.

Обсуждение, судя всему, будет включать два основных параметра - поставки оружия Украине и вопрос миротворцев.

Наброски схемы по оружию публикует агентство Reuters.

Оно сообщает, что Белый дом планирует подтолкнуть Европу к закупкам большего количества американского оружия для Украины. Это рассматривается как "потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддержать Киев, не тратя деньги налогоплательщиков США".

Келлог отказался подтвердить журналистам такй план, но сказал: "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что оно укрепляет нашу экономику". Также он сказал, что "есть много вариантов" договоренностей по этому вопросу.

При этом неясно, планируют ли США продавать оружие через коммерческие контракты или непосредственно из американских запасов. Но "на выполнение некоторых коммерческих контрактов могут уйти годы", указывает Reuters.

Напомним, что оружие Штаты на протяжении всей войны поставляли Украине бесплатно. Келлог заявил недавно, что объем американской военной помощи Украине составил 174 млрд долларов (а Трамп заявляет, что общая сумма помощи Украине от Вашингтона составила 300 млрд долларов). США обеспечивали львиную долю военных поставок от партнеров Киеву с начала войны. И, если теперь все эти вооружения будут присылаться за деньги, то не факт, что Европа потянет такие объемы полностью за свой счет. Особенно с учетом нарастающих экономических и бюджетных проблем в ЕС.

Но возможно, что Европа будет готова подписаться на меньшие объемы закупок для Украины, которые, вероятно, будут достаточны для снабжения ВСУ в мирное, послевоенное время - но не для войны нынешнего уровня интенсивности.

И в таком виде план может быть частью сделки по гарантиям безопасности Украине после прекращения огня. Не исключено, что именно так у Трампа и видят реализацию своей формулы, что Украину должна финансировать Европа в послевоенное время.

О том, что поставки оружия могут стать основным видом гарантий Запада после завершения боевых действий, пишет и The New York Times.

Однако, издание достаточно скептически оценило вероятность отправки в Украину европейских миротворцев.

Ключевых проблем три: неучастие в этом США, несогласие России и нехватка войск у самой Европы.

"Без вступления Украины в НАТО, что представляется маловероятным в течение многих лет, идея размещения большого количества европейских войск из стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной. Без четкого американского участия в такой операции - с американским воздушным прикрытием, средствами ПВО и разведкой, как человеческой, так и технической - европейские войска будут подвергаться серьезному риску со стороны России", - пишет NYT.

Кроме того, есть вопрос в численности такого контингента. Европейцам было бы трудно отправить в Украину даже 40 тысяч солдат, чего было бы недостаточно, не говоря уже о запрашиваемых Зеленским 200 тысяч.

К тому же маловероятно, что Россия по условиям мирного договора согласится на любое размещение сил НАТО в Украине, даже для целей обучения ВСУ, пишет NYT.

"Поэтому лучшим ответом на ближайшую перспективу после потенциального прекращения огня может стать некая версия модели "дикобраза": предоставление украинским военным достаточного количества оружия, ресурсов и подготовки — в том числе силами Запада — чтобы убедить Россию не пытаться снова. Однако такое обязательство должно быть долгосрочным", - пишет газета.

Иными словами, наиболее реалистичный из вариантов, который сейчас обсуждается американцами - это гарантии военных поставок Украине за счет Европы после завершения войны. США же всячески дают понять, что хотели бы всячески отдалиться от участия в этом конфликте и не участвовать в нем непосредственно. В том числе, не отправляя и миротворцев (хотя Зеленский сегодня вновь заявил, что без участия США идея с миротворцами бессмысленна).

Некоторые новости пришли сегодня и из Москвы.

С утра большой ажиотаж в пабликах вызвало прибытие в московский аэропорт Внуково бизнес-джета Gulfstream G650ER, летевшего из Вашингтона.

Российские паблики предположили, что Россию мог посетить кто-то из администрации Трампа - гражданским самолетам США запрещено пролетать через российское воздушное пространство. В частности, ходили разговоры, что это мог быть джет Стива Уиткоффа, спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку, который недавно сыграл ключевую роль при заключению мира в Газе.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о таком визите. При этом сам факт прибытия самолета из Вашингтона в РФ подтвердили. В Росавиации сообщили, что самолет выполнял «разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия». То есть, частный самолет из столицы США сегодня побывал в Москве. Кого он привез - неизвестно.

Однако интересно, что в то же утро в российский МИД прибыла посол США Лиз Трейси. Позже в МИД РФ сообщили, что Трейси встретилась с замминистра иностранных дел Рябковым. Их разговор был посвящен «работе заграничных учреждений».

Так или иначе, но прибытие американского самолета в Москву вновь вызвало активизацию слухов о неприличных контактах Вашингтона и Москвы, включая разговор Трампа и Путина, на который намекнул недавно американский президент. Также эта история совпала по времени с визитами американских представителей в Европу, где будут обсуждаться планы по Украине.

Что касается самого Трампа, то сегодня он очень позитивно оценил перспективы мирного урегулирования. Он заявил об "огромном прогрессе" в переговорах по Украине за последнюю неделю и считает, что договоренности по завершению войны будут достигнуты.

"Я думаю, что это произойдет", - сказал Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией. - Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет".

Тем временем, близкое к Демпартии США агенство Bloomberg на фоне предстоящих переговоров в Европе выпустило редакционную статью, в которой предложило США вместо переговоров с Путиным перейти к мерам "усиленного западного экономического и военного давления" на Россию и призвала Зеленского снизить возраст мобилизации.

По мнению редакции "Блумберг", Кремль "не будет вести серьезные переговоры, пока цена войны не станет для него выше".

Украину же агентство призывает "выполнить свою часть работы" и снизить возраст мобилизации. "Украинские лидеры также должны выполнить свою часть работы. Если правительство президента Владимира Зеленского хочет сохранить поддержку Запада, ему необходимо решать проблему нехватки войск путем расширения набора в армию и снижения призывного возраста ниже 25 лет", - говорится в материале.



Трамп же, с точки зрения редакции, "должен быть готов реализовать угрозы введения высоких налогов, тарифов и санкций против России, если Путин будет затягивать процесс".

Гарантии безопасности Украине, говорится в колонке, должны включать европейских миротворцев "при поддержке американской логистики, разведки и средств наблюдения". Также НАТО уже сейчас должно сбивать российские ракеты, "если они будут направляться к территории Польши".

Издание предлагает параллельно наращивать поставки оружия Украине - "украинским войскам необходимо больше и более качественного вооружения, а также меньше ограничений на его использование".

"Слабое соглашение приведет к новому витку конфликта, ослабит Запад и изменит геополитический баланс. Даже Трамп не смог бы представить это как победу", - пишет редакция.

Напомним, ранее мы писали, что стратегия украинских властей сейчас заключается в недопущении успеха переговоров о скорейшем завершении войны на компромиссных условиях. А также в убеждении американцев продолжить военную помощь. В том числе, стратегия эта осуществляется и через организацию соответствующих пиар-кампаний в западных СМИ.

Сам же Зеленский сегодня впервые публично заявил, что на будущих переговорах намерен "обменять" обменять часть Курской области, удерживаемой ВСУ, на захваченные россиянами украинские территории.

"Мы обменяем одну территорию на другую", - сказал он в интервью британской газете The Guardian.

При этом он добавил, что пока не знает, какую территорию Украина попросит взамен.

Мы уже писали, что вопрос с курским плацдармом, в случае переговоров о завершении войны по линии фронта может стать главным проблемным моментом. Путин, вполне вероятно, откажется от любого обмена (и это сегодня подтвердил российский МИД), так как имеет военную возможность со временем вытеснить оттуда украинских силы и без каких-либо обменов. Но пока ничто не указывает и на то, что Зеленский откажется от идеи обмена. Разве что, под очень сильным давлением Трампа.

$500 млрд для Трампа

Сегодня тема с американским контролем над украинскими месторождениями полезных ископаемых заиграла новыми красками.

Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать США месторождения редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву. При этом Трамп говорит, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией и каким будет исход войны.

"Они (украинцы - Ред.) могут заключить сделку (о прекращении войны с Россией - Ред.). Они могут не договориться и не заключить сделку. Однажды они могут стать российскими, а могут не стать российскими. Но все те деньги, которые мы потратили, а это 300 миллиардов долларов, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это", - сказал Трамп.

Тема с передачей контроля над украинскими полезными ископаемыми американцам обсуждается в последнее время активно. Об этом говорил и сам Трамп, и его соратники. Более того, на этой неделе в Киеве приезжает первый высокопоставленный американский чиновник с момента прихода к власти Трампа - министр финансов Скотт Бессант. Главная тема - обсуждение доступа американцев к украинским полезным ископаемым. Что показывает, что для Трампа данная тема является приоритетной.

В общем и целом поддерживает эту тему и Зеленский, но с некоторыми нюансами. Исходя из его комментариев Украина не намерена полностью отдать право на месторождения, а будет предлагать их разрабатывать западным компаниям по схеме "50 на 50". То есть, американские компании по этой схеме будут выступать не в качестве владельцев месторождений, а в качестве партнеров украинцев по их разработке.

Кроме того, из комментариев Зеленского можно сделать вывод, что он хотели бы, чтоб доступ к месторождениям американцы получали в счет будущих, а не прошлых поставок оружия.

Однако, сегодняшнее заявление Трампа этим намерениям противоречит.

Во-первых, Трамп четко сказал, что хочет получить месторождения в счет уже потраченных на поддержку Украины денег, а не в счет будущих поставок.

Во-вторых, показательна сумма, которую он назвал - 500 миллиардов долларов.

Украинский Forbes в 2023 году оценил стоимость запасов полезных ископаемых в Украине в 14,8 трлн долларов, но 62% из них - это каменный уголь (большая часть которого находится на захваченных россиянами территорий), 14% - железная руда, а на каждый из других "активов" приходится менее чем по 5%. Так, запасы нефти и газа оцениваются в 100 млрд долларов, литиевых руд составляет 33 млн тонн на сумму 38 млрд долларов, германия - 41 тысячу тонн на 97 млрд долларов, графитовой руды - 245 млн тонн на 34 млрд долларов, урана - 270 тысяч тонн на 31 млрд долларов.

По большому счету, 500 миллиардов долларов - это почти все запасы в Украине редкоземельных и редких металлов, которые сейчас находятся на подконтрольной территории. А не 50% от них.

И это даже если исходить из корректности оценок Forbes, которые, очевидно, являются крайне приблизительными. Так как реальная стоимость каждого месторождения зависит от множество факторов, включая, например, сложность добычи, конкретные характеристики полезного ископаемого и т.д.

По итогу, разброс в стоимости месторождений может быть многократный. И не факт, что американцы их будут оценивать в ту же сумму, что и украинские эксперты. Кроме того, в разработку месторождений будут нужно будет вкладывать огромные инвестиции.

И хоть Трамп и дает понять, что месторождения он намерен взять вне зависимости от того остановится ли в ближайшее время война и чьей победой она закончится, очевидно, что никаких значительных инвестиций до завершения боевых действий в разработку месторождений идти не будет, так как может "прилететь" в любой момент, да и не ясно где пройдет линия фронта.

До окончания войны американцы могут получать прибыль, если им передадут уже разрабатываемые месторождения. Например, газа, нефти или железной руды. Но и по ним нет гарантий безопасности (сейчас, например, россияне активно бьют по месторождениям газа).

И, к слову, тут возникает еще одна проблема. Не только лицензии на уже разрабатываемые месторождения принадлежат частным собственникам, но и на те, по которым работа еще не начиналась.

Каким образом передавать эти месторождения для разработки американцам? Кто будет платить за выкуп прав?

Впрочем, в Украине уже обкатали вариант с отъемом лицензий через санкции СНБО. И нынешние комментарии властей прямо указывают на то, что процесс лишений права на месторождения их нынешних собственников через санкции может быть поставлен на поток под предлогом передачи "американским партнерам".

В тоже время, как писалось выше, Зеленский заявляет, что не намерен отдавать полностью контроль "американским партнерам" над месторождениями. И тот процесс, которые уже идет сейчас действительно указывает на несколько иной ход мыслей властей - передача лицензий близким к Банковой компаниям (в том числе и через отъем после санкций СНБО), чтоб затем предложить партнерство по ним западному бизнесу.

Это действительно может стать "мега-проектом" на сотни миллиардов долларов. Но далеко не факт, что на схему "50 на 50" согласится Трамп. Да и по поводу его отношения к политическим перспективам действующей украинской власти также есть разные мнения. Кроме того, украинским властям вряд ли понравится желание Трампа получить месторождения в обмен на уже поставленное оружие. В Киеве хотели бы, как писалось выше, чтоб это было оплатой в счет будущих поставок.

Все эти моменты могут привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Киевом. Причем последний в нем будет далеко не в сильной позиции. Зеленский, который в свое время сам предложил передать американцам месторождения, чтоб заинтересовать их в продолжении помощи, рискует попасть в ловушку. Пробудив жгучий интерес Трампа к теме добычи полезных ископаемых в Украине, Банковая может получить совсем не те условия, на которые она рассчитывала изначально. А торговаться особо, пока идет война, не получится.

И это не говоря уже о том, что сами по себе заявления Трампа о том, что он заберет месторождения на сотни миллиардов долларов вряд ли подействуют духоподъемно на украинское общество. Такой циничный капиталистический расчет "мы вам давали деньги, а теперь отдавайте нам вложенное своими недрами" подрывает основной, базовый тезис, через который презентовалась ранее поддержка Запада: "западные партнеры помогают Украине, потому что хотят, чтоб страна сохранила независимость, демократическое устройство и европейскую перспективу". Если начинается торг на тему "как отбить поддержку Украине за счет украинских недр", то это получается не про ценности демократии, а просто про деньги и выгоду.

Россияне это уже широко используют в информвойне, продвигая тему "украинцы на фронте отдают теперь жизни не за свои города и земли, а за то, чтоб не подпустить российские войска к принадлежащим американцам месторождениям; недра уже все распроданы - за что вы воюете и т.д.".

Подход Трампа шокирует даже многих в Европе. Канцлер Германии Шольц назвал его "очень эгоистичным и эгоцентричным". Он сказал, что прежде всего Украине нужно помочь встать на ноги и украинские ресурсы следует использовать для финансирования ее потребностей после того, как война завершится.

Подробнее о том, какие есть полезные ископаемые в Украине и что с ними дальше будет мы писали здесь.