Президент Владимир Зеленский рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев 18-25 лет.

Президент заявил, что заключившие контракт получат миллион гривен за год. Также молодым украинцам предоставят возможность бесплатного поступление в вуз без экзаменов и спецусловия по ипотеке.

По его словам, в ближайшие дни будут официально представлены все детали.

Напомним, на днях Зеленский заявил, что в Украине введут систему призыва в армию молодежи 18-24 лет. Президент отметил, что молодежь в армию будут брать добровольно по специальному контракту.

Перед этим на Банковой анонсировали, что в ближайшие дни Офис президента предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Война в Украине идет 1083-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Зеленский рассказал, что за неделю Россия выпустила по территории Украины более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов. В Харьковской области российские беспилотники уничтожили добывающую установку на газовом месторождении в посёлке Водяное. Попавшее под удар месторождение разрабатывалось последние десять лет.

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