В понедельник, 10 февраля, в Украине идет 1083-й день войны с Россией.

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11.52 В Краматорске один погибший и 12 раненых после авиаудара, сообщает прокуратура.

Разрушен частный дом, еще 7 повреждены.

11.36 ВСУ и армия РФ продвинулись на ряде направлений, свидетельствует карта Deep State.

В Курской области ВСУ отвоевали часть территории к западу от Малой Локни, где россияне наступали месяц назад и продвинулись. Но и россияне продвинулись южнее - в Никольском.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на другом фланге - юго-восточнее Суджи. О продвижении на северо-западе плацдарма информации не было.

В Донецкой области россияне вышли на перекресток трассы Покровск - Константиновка, а восточнее ВСУ отбили село Водяное Второе.

Южнее Покровска ВСУ продвинулись возле Даченского. А россияне продвинулись на Кураховском направлении возле Дачного.

10.45 Десятки солдат ВСУ пропали без вести в Успеновском мешке к югу от Курахово.

С родственниками военных, которые после ликвидации мешка россиянами в конце декабря так и не вышли на связь, пообщалось «Громадське».

Территорию, которую удерживали ВСУ в этом полуокружении, простреливали со всех сторон.

«Звонила командованию, спрашивала, могут ли они поискать наших. Но в ответ слышала, что нет возможности завести туда ни эвакуационные группы, ни тяжелую технику», - рассказывает сестра пропавшего военного Наталья (ее брат Артем воевал на тот момент в селе Трудовом).

«Командир сначала рассказывал, что когда пришла ротация, то начался обстрел, и куда подевались наши — неизвестно. Затем версия изменилась: якобы они вышли без приказа, предупредив об этом, и их дроном сопровождали. Через 20-30 минут после их выхода их атаковали дроны», - говорит женщина.

Позже военные рассказали ей, что в группе ее брата было четверо бойцов. Они на неделю остались без еды и воды. И затем были вынуждены выходить в темноте без приказа, потому что, по их словам, ротации просто не было. После этого они пропали.

Наталья разыскала еще 30 семей, чьи родственники пропали в мешке. Они подали заявления в ГБР и ждут реакции властей.

Другой военный - Никита - пропал 19 декабря, в первый свой выход на «ноль». Еще один парень - Иван - с четверыми бойцами из его отделения также пропали без вести. Родственники жалуются, что официально о судьбе их родных никто ничего не сообщает.

Военные корреспонденты ранее писали, что многие солдаты ВСУ не смогли выйти из "мешка" из-за отсутствия приказов на отход. Командование это отрицало.

9.52 На этой неделе возможны отключения света для населения из-за морозов и российских ударов по газовым месторождениям, заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме. Кроме того, есть еще одна причина, по которой может создаться довольно сложная ситуация на этой неделе. Она связана с тем, что Россия атаковала наши газовые месторождения. А это значит, что, возможно, снизилась добыча газа, которая, в частности, используется при электроэнергии. Плюс ожидается снижение температуры воздуха. Все это создает определенные риски к возможно переходу к плановым отключениям", - сказал Омельченко.

Напомним, накануне в Харьковской области российские дроны уничтожили установку на газовом месторождении. Также был удар по газопромыслу в Полтавской области. Ущерб для добычи газа от российских атак признал и министр энергетики.

8.17 По Константиновке Донецкой области вчера вечером было семь авиаударов.

Пострадали более ста объектов, среди них отель и газопровод. Есть раненые.

7.41 Дрон ударил по многоэтажке в Краснодаре.

Власти города заявили о падении обломков и пожаре на крыше 19-этажной высотки.

Кроме того, была атака БПЛА в поселке Афипском, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод.

Поражен ли НПЗ, неизвестно. Власти РФ сообщают о пострадавшем частном доме.