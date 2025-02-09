Сегодня ночью в Харьковской области российские дроны уничтожили добывающую установку на газовом месторождении в посёлке Водяное.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, публикуя снимки обгоревших металлических конструкций.

По имеющейся информации, скважина принадлежала компании "Системоинженеринг", входящей в состав компании Diloretio Holdings (с 2017 года принадлежит газодобывающей компании "Бурисма" экс-министра экологии Николая Злочевского).

Попавшее под удар месторождение разрабатывалось последние десять лет.

Сообщается, что из-за полного уничтожения оборудования и потери производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов. Более того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов сделала невозможной работу других близлежащих месторождений.

Напомним, ранее мы предполагали, что после остановки Киевом транзита российского газа в ЕС войска противника могут атаковать месторождения газа в Украине, крупнейшие из которых находятся в Харьковской и Полтавской областях.

Если удары по добывающей инфраструктуре продолжатся, это может серьёзно усложнить и без того непростую ситуацию с запасами газа в Украине и усилить зависимость Киева от импорта.

Ранее россияне уже наносили удары по украинским месторождениям голубого топлива. Ущерб для добычи газа от российских атак признал и министр энергетики Герман Галущенко.