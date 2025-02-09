Под Харьковом уничтожена установка по добыче газа. Фото: Телеграм

Сегодня ночью в Харьковской области российские дроны уничтожили добывающую установку на газовом месторождении в посёлке Водяное.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, публикуя снимки обгоревших металлических конструкций.

По имеющейся информации, скважина принадлежала компании "Системоинженеринг", входящей в состав компании Diloretio Holdings (с 2017 года принадлежит газодобывающей компании "Бурисма" экс-министра экологии Николая Злочевского).

Попавшее под удар месторождение разрабатывалось последние десять лет.

Сообщается, что из-за полного уничтожения оборудования и потери производственных мощностей компания больше не может производить добычу углеводородов. Более того, авария на общей взаимосвязанной системе газопроводов сделала невозможной работу других близлежащих месторождений.

Фото последствий воздушной атаки. Источник - Телеграм

Фото (2) последствий воздушной атаки. Источник - Телеграм

Фото (3) последствий воздушной атаки. Источник - Телеграм

Напомним, ранее мы предполагали, что после остановки Киевом транзита российского газа в ЕС войска противника могут атаковать месторождения газа в Украине, крупнейшие из которых находятся в Харьковской и Полтавской областях.

Если удары по добывающей инфраструктуре продолжатся, это может серьёзно усложнить и без того непростую ситуацию с запасами газа в Украине и усилить зависимость Киева от импорта.

Ранее россияне уже наносили удары по украинским месторождениям голубого топлива. Ущерб для добычи газа от российских атак признал и министр энергетики Герман Галущенко.

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