Министр энергетики Герман Галущенко подтверждает, что Украине потребуется импорт минимум миллиарда кубометров газа до конца года. Он нужен будет для прохождения этой зимы и подготовки к следующей.

Об этом глава Минэнерго заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А относительно объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем с этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года", - сказал министр Галущенко.

По его словам, российские обстрелы серьезно повлияли на собственную добычу газа в Украине (об ударах по месторождениям газа ранее писала и "Страна").

Напомним, в конце января "Нафтогаз" начал импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Отмечалось, что пока законтрактовано 100 млн кубометров газа за 5 млн евро, но Украине может понадобиться объем в 10 раз больше.

Также сообщалось, что запасы в украинских хранилищах на рекордно низком уровне: к концу января в них было около 8 млрд кубометров. Эксперты говорили, что газа в хранилищах около 10% от общего объема и не весь его можно использовать.

Подробнее о том, почему в Украине резко закончился газ и его начали импортировать по рекордным ценам, мы писали в отдельном материале.