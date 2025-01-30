Владимир Зеленский под давлением начинает допускать возможность транзита через Украину газа из Азербайджана, но наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии словацким СМИ.

"Под колоссальным давлением, которое мы оказываем, Украина начинает говорить о готовности рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в сторону Европы", - сказал Фицо.

Как подчеркнул словацкий премьер, "наиболее разумным решением для Европы было бы продолжение транзита российского газа через Украину".

На днях Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от Евросоюза, если Киев не возобновит транзит газа.

"Угроза ответных мер – единственный язык, который понимает Зеленский", – сказал словацкий премьер.

В свою очередь Зеленский обвинил премьера Словакии в теневых схемах с Москвой. Украинский президент считает, что Фицо сделал ставку на Россию и "пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого".