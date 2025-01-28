Роберт Фицо заявил, что если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через Украину, то премьер-министр Словакии заблокирует всю помощь Киеву от Евросоюза.

Об этом Фицо сказал на встрече с представителями партии SMER.

"Угроза ответных мер – единственный язык, который понимает Зеленский", – добавил премьер.

Он также назвал Зеленского врагом Словакии.

"Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии", – объяснил Фицо.

Ранее на той же встрече премьер Словакии рассказал, как Зеленский прислал ему протокол несостоявшейся встречи в Давосе, где просил гарантии членства в НАТО. По словам Фицо, Зеленский своим нежеланием встретиться в Давосе дал понять, что не собирается менять своё решение относительно транзита газа.

Напомним, на днях Фицо уже говорил о планах наложить вето в Европейском союзе на дальнейшую финансовую поддержку Украины.

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