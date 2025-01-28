Президент Украины Владимир Зеленский прислал премьер-министру Словакии Роберту Фицо протокол их встречи, которая еще не состоялась, где хотел получить гарантию поддержки членства Украины в НАТО.

Об этом рассказал сам словацкий премьер на встрече с представителями партии SMER, видео с которой опубликовал в Фейсбуке.

Фицо напомнил, что ранее предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом. Но встреча не состоялась.

По словам Фицо, Зеленский своим нежеланием встретиться в Давосе дал понять, что не собирается менять своё решение относительно транзита газа.

"Я хочу вас проинформировать, дамы и господа. Я был готов на встречу в Давосе. Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки", – рассказал Фицо.

Ранее премьер-министр Словакии говорил, что Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.

Напомним, на днях Фицо заявил, что Украина "никогда" не вступит в Североатлантический альянс, под вопросом и вступление в Евросоюз.