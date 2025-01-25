Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "никогда" не вступит в Североатлантический альянс, под вопросом вступление в Евросоюз.

Соответствующие кадры со словами Фицо публикуют телеграм-каналы.

"Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у неё будут и огромные проблемы со вступлением в ЕС", – сказал словацкий премьер.

Фицо также озвучил допущение, что Украина "потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками".

"Это стоило за четыре года войны Зеленскому и его администрации десятков и сотен тысяч погибших? Это вопрос, на который должны будут ответить граждане Украины в ближайшее время", – заявил Фицо.

Напомним, словацкий премьер пребывает в серьёзном конфликте с украинским руководством после прекращения Киевом транзита российского газа.

На днях Фицо обвинил Украину в кибератаке на Словакию, что было опровергнуто киевскими дипломатами.

Ранее прозвучало заявление, что Фицо намерен ветировать финансовую помощь Украине от Евросоюза.