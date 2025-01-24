Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на его страну.

Об этом словацкий премьер заявил на брифинге.

Роберт Фицо заявил, что национальная страховая компания подверглась массированной кибератаке, и добавил, что к ней причастна Украина.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения премьера Словакии в причастности Украины к кибератаке на национальную страховую компанию в Словакии.

"Категорически отвергаем намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии", – заявили в МИД.

Тем временем в прессе публикуются видео очередных пятничных акций протеста словацкой оппозиции против правительства Фицо.

Ранее словацкий премьер заявлял, что в его стране пытаются организовать майдан.

Перед этим представители словацкой оппозиции посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.

Позже Зеленский в своем вечернем обращении поддержал словацкую оппозицию.

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