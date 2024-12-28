Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на угрозы премьера Словакии Роберта Фицо прекратить поставки Украине электроэнергии заявил, что тот открывает "второй фронт" против Украины.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народу Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "Шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

"Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии абсолютно аморальна. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии без 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортированное электричество. Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства", - пишет президент.

Также он отметил, что решения Братиславы или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но "могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом".

Ранее Фицо пригрозил Украине "серьёзным конфликтом", если Киев прекратит транзит газа из РФ в Словакию.

Война в Украине идет 1039-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.