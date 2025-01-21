Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке в стране оппозицией майдана.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном.

По словам Фицо, оппозиционеры, выступающие за вынесение ему вотума недоверия, готовятся препятствовать осуществлению государственной власти.

"Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", - сказал премьер Словакии.

Сегодня, незадолго до заявления Фицо, СМИ сообщили, что словацкая контрразведка получила "важную информацию о долгосрочном организованном влиянии", направленном на дестабилизацию обстановки в стране.

Напомним, что представители словацкой оппозиции на прошлой неделе посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Причем произошло это в день, на который Зеленский приглашал в Киев Фицо, но тот отказался приехать.

После этого Зеленский в своем вечернем обращении поддержал словацкую оппозицию.