Словакия намерена получать российский газ через "Турецкий поток". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел об этом разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкий президент пообещал помощь Анкары "в поиске решения с Москвой".

По словам Фицо, в условиях закрытия транзита через Украину альтернативным решением является поставлять российский газ в Словакию по трубопроводу "Турецкий поток", после чего в Болгарию, Румынию и Венгрию.

"Российские партнеры должны принять участие и подтвердить, готовы ли они увеличить объем этого газа для словацкой территории", - сказал словацкий премьер.

Также отмечается, что в Турцию намечен визит министра экономики Словакии, для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.

Напомним, недавно Фицо отверг предложение Зеленского приехать в Киев на переговоры о транзите российского газа.

Ранее Владимир Зеленский обвинил премьера Словакии в теневых схемах с Москвой на фоне конфликта из-за транзита газа.

А недавно президент Украины поддержал словацкую оппозицию, которая, в отличие от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не хочет восстановления поставок российского газа в свою страну через Украину.