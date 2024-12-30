В правительстве Словакии назвали чушью слова Владимира Зеленского о том, что Владимир Путин поручил премьер-министру страны Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт" против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Словакии.

"Мы отвергаем любую чушь об открытии второго энергетического фронта, о которой безосновательно фантазирует президент Украины Владимир Зеленский, а также о каком-то воображаемом союзе с Владимиром Путиным. Мы внимательно и терпеливо следим за коммуникациями Украины в интересах уважительных отношений, но сначала украинский президент сделал абсурдное предложение во время декабрьского Европейского совета - купить согласие Словакии на членство Украины в Организации Североатлантического договора не на свои деньги (хотя оно и не продается!), а на российские активы, а теперь он угрожает Словакии Европейским сообществом, в котором его страна еще даже не состоит. Все это, однако, может быстро обернуться против самой Украины", - заявляет МИД.

Также в Словакии отметили, что продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в Украине, а "транзит российского газа через Украину приносит ей значительные доходы для поддержки экономики".

"Мы прекрасно понимаем, что украинцы подвергаются продолжительному военному конфликту, но именно поэтому им не стоит создавать новых врагов и фантазировать о появлении какого-то второго фронта", - подытожили в пресс-службе.

Напомним, после недавнего визита Фицо в Москву Зеленский призвал правоохранительные органы и спецслужбы Словакии расследовать связи премьера с Кремлем.

После этого Фицо пригрозил остановкой поставок электричества Украине.

В свою очередь, Зеленский отреагировал на угрозы премьера Словакии заявлением, что тот открывает "второй фронт" против Украины.