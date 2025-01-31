"Нафтогаз" начал импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон, хотя в июле тогдашний глава компании Алексей Чернышов заверял, что Украина пройдет зиму на собственном газе.

Об этом пишет журнал Forbes.

По данным издания, пока законтрактовано 100 млн кубометров газа за 5 млн евро, но Украине может понадобиться объем в 10 раз больше.

"Для уверенного прохождения отопительного сезона нужно было импортировать 1 млрд кубометров газа", – заявляет бывшая и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Сейчас стоимость импорта такого объема составляет 500-550 млн евро.

В то же время запасы в украинских хранилищах на рекордно низком уровне: к концу января в них было около 8 млрд кубометров. Эксперт на днях говорил, что газа в хранилищах около 10% от общего объема и не весь его можно использовать. Если грянут морозы, этого не хватит для стабильного прохождения зимы, считает бывший глава оператора ГТС Сергей Макогон. Необходимо будет импортировать или ограничивать потребителей. При этом в Европе хранилища тоже наполовину пустые.

По информации Буславец, за 2024 год Украина потребила 19,7 млрд кубометров газа, а добыла 18,2 млрд. Импорт, по ее данным, составил 722,7 млн. кубометров.

Из текущего отопительного сезона Украина выйдет с почти пустыми хранилищами, говорит Макогон: "У нас такого раньше никогда не было".

Это значит, что Украине нужно будет создать полностью новый запас газа для отопительного сезона следующего года - около 14–15 млрд кубометров, из которых 2-3 млрд придется импортировать.

Ранее мы уже писали, что после прекращения транзита российского газа Украине потребуется в два раза больше технического газа для поддержания давления в системе ГТС.