Запасы газа в украинских хранилищах приближаются к историческому минимуму - около 10% от общего объема. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в своем Telegram-канале.

"Таких минимальных запасов газа у наших ПХГ (подземных хранилищах) пожалуй никогда не было. Наши ПХГ постепенно подходят к уровню наполненности 10%, когда проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн м3 в сутки", - написал он.

Попенко отметил, что уже сейчас среднее потребление газа составляет 110 млн. м3 в сутки. 52 млн в сутки дает добычу, остальные (58 млн м3) должны предоставить ПХГ и/или импорт.

"Но если температура упадет до минусов, то потребление вырастет до 140-150 млн м3 в сутки, а хранилища уже не смогут в проектных режимах выдать 90-100 млн м3", - добавил эксперт.

По его словам, "Нафтогаз" мог закупить газ по 300 долларов, но не сделал этого, и теперь будет вынужден покупать его по 550-600 долларов.

Также Попенко допускает, что теплоснабжение может быть ограничено.

Напомним, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что на следующей неделе в Украину могут вернуться отключения света из-за похолодания. Но в "Укрэнерго" это опровергают.