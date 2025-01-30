В Европейском союзе обсуждают возобновление закупок российского трубопроводного газа в рамках возможного мирного урегулирования по Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Сторонники такой идеи заявляют, что это приведет к снижению высоких цен на энергоносители в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для реализации и поддержания режима прекращения огня.

В частности, идея "была одобрена некоторыми немецкими и венгерскими официальными лицами, а также получила поддержку со стороны других столиц". Однако "вызвала гнев" у чиновников Брюсселя и дипломатов некоторых стран Восточной Европы.

"Это безумие. Насколько глупыми мы можем быть, даже если думаем об этом как о варианте?" - заявил источник.

Возобновление экспорта в Европу значительно увеличило бы доходы Москвы.

"Но тяжелое положение тяжелой промышленности ЕС увеличило потребность европейских стран в источниках более дешевой энергии. Стоимость газа в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США", - пишет FT.

Напомним, что ЕС не стал включать полный запрет импорта российского СПГ в новый пакет санкций, как призывали многие сторонники более решительного подхода.