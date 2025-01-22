Срок действия санкций ЕС против РФ может истечь 31 января из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует их продление.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников издания, плана Б для продления санкций у блока пока нет.

Напомним, что премьер Венгрии не раз блокировал решения ЕС, однако в итоге отступал. Во вторник он раскритиковал режим санкций, который должен продлеваться каждые шесть месяцев единогласным решением всех 27 стран-членов, заявив, что они наносят вред экономике Европы.

Также в декабре Орбан заявлял о желании дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении.

Параллельно ЕС продолжает обсуждать новый пакет санкций, но он также потребует согласия Будапешта. Еврокомиссар по экономике Домбровскис заявил, что ЕС должен нацелиться на российский экспорт СПГ.

Ранее Трамп также допустил введение новых санкций против России и высказался о продолжении поставок оружия в Украину.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что намерен наложить вето в Евросоюзе на дальнейшую финансовую поддержку Украины.