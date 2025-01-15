В США ввели санкции против подконтрольной россиянам Запорожской АЭС
Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкционных мер против контролируемой россиянами Запорожской АЭС.
Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
В перечень санкций помимо Запорожской атомной электростанции попал также выставочный комплекс "Патриот".
"В список Управления по контролю за иностранными активами были добавлены следующие организации: Федеральное государственное автономное учреждение конгрессно-выставочный центр "Патриот", Федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", - говорится в сообщении.
Также Вашингтон объявил о введении санкционных мер в отношении следующих юридических лиц:
- Акционерное общество "Военторг";
- Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве, который является частью государственной корпорации "Роскосмос";
- предприятие "Мотовилихинские заводы";
- корпорация "Тактическое ракетное вооружение";
- предприятие "Барнаултрансмаш";
- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ;
- Тамбовский пороховой завод.
- ЛААЗ;
- Нижегородское научно-производственное объединение имени Михаила Фрунзе;
- Новотроицкий завод хромовых соединений.
Ограничения коснулись компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Еще под новые американские рестрикции попали 16 физических лиц из РФ, Турции и Германии, например, экс-губернатор Новосибирской области РФ Василий Юрченко.
10 января Министерство финансов США внесло в свои санкционные списки нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые российские компании, включая "Газпром Нефть".
В ноябре 2024 года США ввели санкции против 118 физических и юридических лиц, которые связаны с российским финансовым сектором.