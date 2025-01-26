Если Венгрия попытается заблокировать продление санкций против России, Брюссель будет "насиловать" законодательство Евросоюза, чтобы продлить ограничения.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире местного радиоканала.

"В правилах ЕС чётко фигурирует, что в вопросе санкций необходимо единогласие, но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти законы начнут трактоваться по-другому", – сказал венгерский дипломат.

По его словам, в случае отсутствия единогласия Брюссель пойдёт на то, чтобы "изнасиловать" европейские нормы и продлить санкции методом большинства.

Напомним, срок истечения действия текущих санкций против Москвы – 31 января.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что согласится на продление санкций против РФ, если Украина договорится с росийским "Газпромом" о возобновлении транзита газа в Европу.

"Если хотите помощи, тогда откройте газовый маршрут снова", - сказал глава венгерского правительства.

Ранее в Wall Street Journal писали, что несмотря на санкции Россия готова воевать в Украине как минимум ещё год.