В случае вето Венгрии Брюссель готов "изнасиловать" законы ЕС, чтобы продлить санкции против России - Сийярто
Если Венгрия попытается заблокировать продление санкций против России, Брюссель будет "насиловать" законодательство Евросоюза, чтобы продлить ограничения.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире местного радиоканала.
"В правилах ЕС чётко фигурирует, что в вопросе санкций необходимо единогласие, но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти законы начнут трактоваться по-другому", – сказал венгерский дипломат.
По его словам, в случае отсутствия единогласия Брюссель пойдёт на то, чтобы "изнасиловать" европейские нормы и продлить санкции методом большинства.
Напомним, срок истечения действия текущих санкций против Москвы – 31 января.
Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что согласится на продление санкций против РФ, если Украина договорится с росийским "Газпромом" о возобновлении транзита газа в Европу.
"Если хотите помощи, тогда откройте газовый маршрут снова", - сказал глава венгерского правительства.
Ранее в Wall Street Journal писали, что несмотря на санкции Россия готова воевать в Украине как минимум ещё год.