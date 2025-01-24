Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил свои условия для продления санкций Европейского союза против России.

Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Премьер Венгрии требует взамен восстановление транзита российского газа Украиной и гарантии продолжения транзита нефти в Европу.

Орбан заявил, что без выполнения этих условий "санкции, решение по которым должно быть принято через неделю, продлены не будут".

"Если хотите помощи, тогда откройте газовый маршрут снова", - сказал он.

Напомним, без согласия Венгрии ЕС не может продлить санкции против РФ, срок которых истекает уже на следующей неделе. Ранее Орбан не раз блокировал решения ЕС, однако в итоге отступал.

Параллельно ЕС продолжает обсуждать новый пакет санкций, но он также потребует согласия Будапешта.

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