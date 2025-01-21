Положение Украины ухудшилось, она находится в роли просителя и не вправе диктовать свои условия странам Центральной Европы, которые являются членами Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Братиславе со словацким коллегой Робертом Фицо, сообщает издание Daily News Hungary.

"То, как киевляне пытаются выстраивать отношения с государствами Центральной Европы, является неприемлемым. Мы готовы уважать их, но мы требуем уважения к себе. И если мы поднимаем серьезный вопрос, то они должны его с нами обсудить", – сказал Орбан.

Он напомнил, что Венгрия и Словакия – члены ЕС, а Украина – пока лишь кандидат на вступление.

"Не должно быть путаницы в позициях. Они не могут вести себя так, будто Братислава и Будапешт должны плясать под их дудку. Это невозможно", – подчеркнул премьер.

"Они потеряли пятую часть своей страны, а их промышленность лежит в руинах. Они не могут обеспечить свое существование, но ведут себя так, будто в состоянии диктовать нам свои условия. На самом деле они находятся в положении просителя, но просить тоже надо уметь", – добавил Орбан.

Напомним, Виктор Орбан обвинял Владимира Зеленского в игнорировании предложения о прекращении огня в Украине.

Также мы писали, что в Офисе президента Украины продолжают жестко критиковать Венгрию и Словакию. На Банковой призвали руководство Евросоюза лишить эти страны права голоса в ЕС.