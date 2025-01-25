"Треть вышедших на улицы - украинцы". Фицо обвинил Киев в организации протестов в Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в организации протестов, что сейчас проходят в его стране.
Об этом политик заявил в ходе интервью станции "Словацкое радио", передаёт местное издание Aktuality.
По словам Фицо, треть из протестующих, которые вышли на улицы – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".
"Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – сказал премьер.
Как стало известно, вчера противники Фицо вышли на улицы городов под лозунгом "Словакия – это Европа".
На это министр ответил, что "правительство никогда не делало ни одного шага, который бы поставил под угрозу членство в ЕС".
Напомним, ранее Фицо обвинил Киев в кибератаке Словакии.
По его словам, национальная страховая компания подверглась массированной сетевой атаке, и добавил, что к этому причастна Украина.
Как мы также сообщали, Фицо обвинял Украину в подготовке майдана в Словакии.
"Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", – заявил премьер.