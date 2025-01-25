Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в организации протестов, что сейчас проходят в его стране.

Об этом политик заявил в ходе интервью станции "Словацкое радио", передаёт местное издание Aktuality.

По словам Фицо, треть из протестующих, которые вышли на улицы – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".

"Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – сказал премьер.

Как стало известно, вчера противники Фицо вышли на улицы городов под лозунгом "Словакия – это Европа".

На это министр ответил, что "правительство никогда не делало ни одного шага, который бы поставил под угрозу членство в ЕС".

Напомним, ранее Фицо обвинил Киев в кибератаке Словакии.

По его словам, национальная страховая компания подверглась массированной сетевой атаке, и добавил, что к этому причастна Украина.

Как мы также сообщали, Фицо обвинял Украину в подготовке майдана в Словакии.

"Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами", – заявил премьер.