С отказом от российского газа Европа стала значительно более зависимой от поставок СПГ. Об этом заявил глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн в интервью Der Standard.

Однако он видит в этом позитив.

"Сегодня у нас лучший газовый портфель, который у нас когда-либо был. Мы больше не зависим от одного поставщика. Мы начинаем новую главу и смотрим вперед. Впервые за более чем 60 лет у нас больше нет газовых контрактов с Россией, важность приобрели альтернативные источники поставок газа. Однако Европа стала значительно более зависимой от поставок СПГ", - заявил Штерн.

Также он отметил, что решение президента США Дональда Трампа возобновить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ окажет положительное влияние на Европу. Предполагается, что в долгосрочной перспективе большие объемы газа будут доступны.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что свобода от энергоресурсов из России досталась Европейскому союзу высокой ценой. По ее словам, импорт газа из России сократился примерно на 75%.