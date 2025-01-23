Венгрия готова поставлять российский газ в Словакию после прекращения транзита через Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Для обеспечения поставок Будапешт может использовать газ, поступающий через "Турецкий поток" и его ответвления в Болгарии и Сербии.

"Мы по-прежнему готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии", - сказал Сиярто.

Он напомнил, что Венгрия в 2024 году получила по "Турецкому потоку" 7,6 млрд кубометров газа. При этом мощность трубопровода составляет 8,5 млрд кубометров.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо во время разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Словакия хочет получать российский газ через "Турецкий поток". Турецкий президент пообещал помощь Анкары "в поиске решения с Москвой".

Также Фицо грозил, что Словакия будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить транзит российского газа.