Свобода от энергоресурсов из России досталась Европейскому союзу дорогой ценой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава Еврокомиссии отметила, что из-за отказа ЕС от энергетических ресурсов из России домохозяйства и предприятия "столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета".

"Наш импорт газа из России сократился примерно на 75%. И теперь мы импортируем из России только 3% нашей нефти и совсем не используем уголь", – сказала она.

По ее мнению, конкурентоспособность ЕС зависит от возвращения низких и стабильных цен на энергоносители.

"Мы должны продолжать диверсифицировать наши источники энергии и расширять использование экологически чистых источников энергии, в том числе возобновляемых, а в некоторых странах – и ядерных", – отметила фон дер Ляйен.

Ранее мы писали, что после прекращения транзита через Украину газ в Европе подорожал до самых высоких показателей с осени 2023 года.

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