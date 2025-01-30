Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что на следующей неделе в Украину могут вернуться отключения света из-за похолодания.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Телеграф".

Сейчас над Алеутским минимумом (самой холодной точкой Земли) формируется антициклон с арктическим холодом, который надвигается на Украину.

"С 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. Холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов. Поэтому, вероятно, это заставит диспетчера вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения", - сообщил Игнатьев.

В то же время, "Укрэнерго" отрицает прогноз эксперта, что на следующей неделе вместе с похолоданием до -16 могут вернуться и отключения света.

"НЭК опровергает такую ​​информацию, ведь прогнозов по ограничению электроснабжения пока нет. Прогнозируемый уровень понижения температуры не приведет к существенным проблемам и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что отключения света в Украине будут продолжаться еще 2-3 года.

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