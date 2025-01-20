Вернувшимся из-за границы украинским мужчинам обещают отсрочку от армии при работе не только на оборонных предприятиях, но также в сфере строительства и энергетики.

Об этом в комментарии агентству dpa сообщил министр национального единства Алексей Чернышов.

По словам чиновника, в связи с сокращением численности населения Украина остро нуждается в рабочих, особенно в военной промышленности, энергетическом секторе и сфере реконструкции.

"Если вы работаете на электростанции, вас не призовут в армию. У вас есть гарантия... Это критически важные предприятия или критически важные отрасли для нас", — сказал министр, добавив, что вернувшихся освободят от военной службы, если они будут работать в этих секторах.

Однако те украинцы, которые решат остаться за границей, тоже получат поддержку, например, при поиске работы или приобретении профессиональной квалификации.

Он призвал тех, кто все же решит остаться за границей, искать работу, "а не быть обузой".

"Они не должны быть обузой на шее правительства", — сказал министр.

Недавно министр заявлял, что для завлечения украинцев обратно на родину и для работы на оборонных предприятиях с бронью за границей будут создавать специальные центры, где им будут подбирать вакансии.

В декабре западная пресса писала о желании Украины, чтобы страны Европейского союза прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину.