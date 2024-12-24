Украина хочет, чтобы страны Европейского союза прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину.

Об этом пишет El Pais.

В то же время Киев стремится не потерять связь с теми, кто по новому закону сможет иметь двойное гражданство.

Опрошенные изданием украинцы за границей заявили, что хотели бы вернуться, но пока не собираются. Они хотят безопасности и гарантий, что война не повторится. Стабильности в образовании и медицине, электроэнергию без ограничений.

Ноябрьское исследование УВКБ ООН показало, что 61% украинских беженцев еще надеются вернуться, когда ситуация улучшится.

Проживающая в Варшаве украинская журналистка Елена Бабакова считает, что правительство могло бы завлекать граждан на родину налоговыми льготами, помощью по ипотеке, образовательными стипендиями и т. д. Но при этом считает, что это все равно будет иметь минимальный эффект и "продуктивнее сосредоточиться на том, как привлечь экономических мигрантов из третьих стран".

Правительство в принятой в сентябре демографической стратегии констатирует, что от 1,3 до 3,3 миллиона человек могут не вернуться. Цифра может расти с каждым годом войны.

Напомним, согласно данным ООН, украинцы продолжают выезжать за границу в качестве беженцев. К 18 ноября их уже насчитывалось 6,8 миллиона человек.

Война в Украине идет 1035-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.