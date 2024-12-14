Украинские беженцы в Германии должны получать не "пособие для граждан", а более скромные пособия, предусмотренные для просителей политического убежища.

Об этом заявил в интервью газете Rheinische Post председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Отметим, что ХДС сейчас наиболее рейтинговая партия Германии, а Мерц может стать канцлером по итогам досрочных выборов в Бундестаг, которые могут пройти уже в феврале.

"Пособие для граждан" он назвал "самой крупной, буквально взрывной статьей расходов".

"Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие Bürgergeld исчезнет. Вновь прибывающих беженцев из Украины мы переведем с "пособия для граждан" на пособия для соискателей политического убежища. Вместе с этим мы сразу предоставим им разрешение на работу и ускорим процесс признания их профессиональных квалификаций", - заявил Мерц.



Также председатель ХДС высказал мнение, что на практике язык гораздо легче выучить на работе, чем только на курсах, возможности для посещения которых приходится иногда ждать неделями.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал украинцев в Германии искать работу или возвращаться домой.

А министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о назревшей смене системы распределения беженцев из Украины.