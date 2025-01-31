Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь пригрозил заблокировать продление европейских санкций против РФ через полгода, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Он заявляет, что на этой неделе получил гарантию от исполнительного органа Европейского союза о возобновлении транзита через Украину, поэтому перестал блокировать продление санкций.

"Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим отменить санкции, но и отменим их", - заявил Орбан.

Отметим, что Украина о готовности возобновить транзит российского газа не сообщала.

Напомним, 27 января министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в Брюсселе договорились о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев, срок действия которых истекал 31 января.

Ранее Венгрия заблокировала выделение более шести миллиардов евро военной помощи Украине из Европейского фонда мира.

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