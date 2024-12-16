Венгрия на совете министров иностранных дел стран Евросоюза заблокировала выделение более шести миллиардов евро военной помощи Украине.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге.

"Сегодня я ветировал выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине", - сказал Сийярто.

Также Будапешт выступил против отправки военной миссии ЕС в Украину для подготовки ВСУ. Глава МИД Венгрии считает угрожающим отправку военных из Европы в Украину с любой целью, поскольку это может привести к эскалации конфликта.

Напомним, в середине ноября главы МИД стран Евросоюза не договорились о разблокировании средств "Европейского фонда мира" для Украины, поскольку Будапешт в очередной раз наложил вето на это решение.

Правительство премьера Виктора Орбана уже почти 1,5 года блокирует выделение 6 миллиардов евро из "Европейского фонда мира", которые должны были компенсировать странам ЕС расходы на поставки вооружений для Киева.

Также в Bloomberg писали, что Германия и Франция выступают против плана Евросоюза обойти вето Венгрии на выделение Украине 6 млрд евро.