Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом более шести миллиардов евро на поставки оружия Украине
Венгрия на совете министров иностранных дел стран Евросоюза заблокировала выделение более шести миллиардов евро военной помощи Украине.
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге.
"Сегодня я ветировал выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине", - сказал Сийярто.
Также Будапешт выступил против отправки военной миссии ЕС в Украину для подготовки ВСУ. Глава МИД Венгрии считает угрожающим отправку военных из Европы в Украину с любой целью, поскольку это может привести к эскалации конфликта.
Напомним, в середине ноября главы МИД стран Евросоюза не договорились о разблокировании средств "Европейского фонда мира" для Украины, поскольку Будапешт в очередной раз наложил вето на это решение.
Правительство премьера Виктора Орбана уже почти 1,5 года блокирует выделение 6 миллиардов евро из "Европейского фонда мира", которые должны были компенсировать странам ЕС расходы на поставки вооружений для Киева.
Также в Bloomberg писали, что Германия и Франция выступают против плана Евросоюза обойти вето Венгрии на выделение Украине 6 млрд евро.