Главы МИД стран Евросоюза снова не договорились о разблокировании средств "Европейского фонда мира" для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания министров.

По его словам, Будапешт в очередной раз наложил вето на это решение.

Правительство премьера Виктора Орбана уже почти 1,5 года блокирует выделение 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которые должны были компенсировать странам ЕС расходы на поставки вооружений для Киева.

Ранее венгры блокировали выделение двух миллиардов европейской военной помощи, потому что Украина внесла в перечень "международных спонсоров войны" венгерский банк ОТР, и начала создавать проблемы фармацевтическому концерну Gedeon Richter, поскольку эти компании не ушли с российского рынка после вторжения РФ.

Напомним, в Bloomberg писали, что Германия и Франция против плана Евросоюза обойти вето Венгрии на выделение Украине 6 млрд евро.

Ранее стало известно, что с этой целью в ЕС хотели создать отдельный фонд, в распоряжении которым не будет участвовать Будапешт.