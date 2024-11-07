Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение, потому что в документе нет пункта о поддержке вступления нашей страны в НАТО.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции на саммите ЕС в Будапеште.

"Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", – сказал президент на пресс-конференции.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина хочет подписать соглашение с Венгрией, чтобы та не блокировала приглашение Украины в НАТО. В целом же документ должен был согласовать общую позицию по разным спорным вопросам, в том числе венгерских нацменьшинств в Украине.

Однако Венгрия отказалась включить пункт о вступлении в НАТО в соглашение. Как заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, Будапешт по-прежнему убеждён, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу равносильно началу третьей мировой войны.

В отдельном материале мы анализировали, закончится ли война в Украине по принципу "НАТО в обмен на территории".