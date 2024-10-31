Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в котором Киев хочет зафиксировать готовность Будапешта не блокировать приглашение в НАТО.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Закарпатье.

"То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт имеется в наших предложениях, нам бы очень хотелось, чтобы Венгрия не блокировала пункт даже такой. Для нас это важно", - сказал президент.

В целом же документ должен согласовать общую позицию по разным спорным вопросам, в том числе венгерских нацменьшинств в Украине.

"Там много. Убрать недоразумения или какие-то вызовы настоящего, будущего и исторические, и прошлого. Чтобы не поднимать вопрос меньшинств", — сказал Зеленский.

Напомним, в правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не раз говорили, что против вступления Украины в НАТО, так как считают это дорогой к третьей мировой войне.

Также Будапешт требует от Украины возвращения прав венгерского нацменьшинства, которые ему давал закон Кивалова – Колесниченко. Будапешта требует восстановления венгерских школ, возможность сдавать экзамены на венгерском и снятие ограничений на язык в высшем образовании, культуре и общественной жизни.