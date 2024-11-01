Венгрия отказалась включить в соглашение с Украиной пункт о вступлении в НАТО.

Об этом сообщает местные издания.

Как пояснил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, Будапешт по-прежнему убеждён, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу равносильно началу третьей мировой войны.

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что страны ведут переговоры касательно заключения "всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной, важнейшей частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины" в Закарпатье.

"В то же время в ходе переговоров мы ясно дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения", – отметил Пацолай, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о желании Киева получить заверения Венгрии, что та не будет препятствовать вступлению Украины в НАТО.

"Мы излагали нашу позицию по этому вопросу бесчисленное количество раз, и в ней нет никаких изменений. Вступление Украины в НАТО привело бы к началу третьей мировой войны", – приводит газета слова пресс-секретаря МИД.

Ранее Венгрия пресекла попытку использовать свои оборонные мощности для поставок оружия Украине.

Также мы сообщали, что Будапешт вызвал посла Хорватии после заявлений в Загребе о миссии НАТО в Украине.