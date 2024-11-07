На неформальном саммите Евросоюза в Будапеште некоторые лидеры ЕС говорили об уступках Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед прессой на полях саммита, передает Bloomberg.

"Некоторые из вас, присутствующих здесь, решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки". Это неприемлемо для Украины и самоубийственно для всей Европы. Объятия с Путиным не помогут", – сказал Зеленский.

Президент в очередной раз выступил против прекращения огня в войне с Россией, считая, что оно выгодно Москве.

"Прекращение огня – это прекрасная модель для РФ", – заявил украинский президент на пресс-конференции.

Также он заявил, что верит в желание Трампа быстро закончить войну.

"Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени", - сказал Зеленский.

Лидеры Евросоюза же на саммите призвали Трампа продолжать помогать Украине не начинать торговую войну и воздерживаться от нарушения мирового порядка. "В наших интересах, чтобы автократы этого мира получили очень четкий сигнал о том, что это не право силы, а верховенство закона", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что означает победа Трампа для Украины, мы анализировали в отдельном материале.