Министры иностранных дел Европейского Союза на сегодняшней встрече в Брюсселе договорились о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев, срок действия которых истекал 31 января.

Об этом сообщает в Х верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Европа справляется: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны. Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит", - написала чиновница.

По данным "Радио Свобода", блокировавшая продление санкций Венгрия сняла свои возражения. Как ожидается, чтобы удовлетворить Будапешт, представители ЕС одобрят заявление об энергетической безопасности Евросоюза. В нём будет идти речь о том, что Брюссель запросит у Украины гарантии того, что она не прекратит транзит нефти в Евросоюз из России.

Решение Киева прекратить транзит российского газа с 1 января вызвало резкую критику Венгрии и Словакии.

Мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил свое условие для продления санкций Евросоюза против России: восстановление транзита российского газа через Украину.

А сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии гарантий того, что она будет действовать в случае угрозы энергетической безопасности стран ЕС из-за пределов Евросоюза.