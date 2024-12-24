Страны Евросоюза опустошают свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с декабря 2021 года. Причиной этого стал большой спрос на топливо, вызванный холодами и сокращением импорта сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас газ в Европе почти на 90% дешевле, чем летом 2022 года, но быстрое опустошение хранилищ может вызвать рост цен.

Об этом сообщает The Financial Times.

Объем газа в подземных хранилищах ЕС к середине декабря в среднем по континенту снизился на 19% по сравнению с концом сентября, когда завершился сезон их заполнения. В Нидерландах объемы газа с начала отопительного сезона сократились на 33%, во Франции - на 28%.

Сейчас уровень запасов газа составляет 75%, хотя в декабре прошлого года он был на уровне 90%.

"Европе сейчас пришлось гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить более высокий спрос", - сказала руководитель отдела ценообразования на газ в Европе Argus Media Наташа Филдинг.

Также FT сообщает, что в Европе столкнулись с конкуренцией за импорт СПГ со стороны стран Азии. Это привело к потребности больше расходовать накопленные запасы.

Ранее издание сообщало, что импорт российского СПГ в Евросоюз в этом году достиг рекорда – 16,5 миллиона тонн по состоянию на середину декабря, несмотря на попытки ЕС избавиться от зависимости от газа из РФ.

Между тем Словакия и Венгрия предпринимают усилия, чтобы продлить транзит газа из РФ через Украину.