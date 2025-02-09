Украина продолжает наращивать импорт газа. В воскресенье сохраняется импорт газа на высоком уровне в 16,3 миллиона кубометров.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные оператора государственной газотранспортной системы.

Согласно данным, Украина импортирует 7,1 млн куб. м газа из Венгрии, 7,3 млн куб. м из Словакии и 1,8 млн куб. м из Польши.

Для сравнения, импорт газа 6 февраля составил 10,9 млн кубов, а 7 февраля - 14,1 млн.

Украина начала резко увеличивать импорт газа на прошлой неделе после серии российских ракетных ударов, нанесенных в последние месяцы по объектам газового сектора Украины.

В январе Россия выпустила десятки ракет и беспилотников по Львовской области, где расположены газовые хранилища, и по Харьковской области, главному району добычи газа.

Украина может хранить в хранилищах около 30 миллиардов кубометров газа, однако страна перестала сообщать об объемах газа в хранилищах, которые регулярно подвергаются российским ракетным ударам, пишет Reuters.

"И падение добычи газа, и трудности с извлечением топлива из подземных хранилищ могут заставить Киев увеличить объемы импорта", - говорится в статье.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в текущем отопительном сезоне стране может потребоваться импортировать около миллиарда кубометров газа.

Бывший глава транзитного оператора Сергей Макогон заявил в прошлом месяце, что текущее суточное потребление газа в Украине составляет около 110 млн куб. м и покрывается за счет 52 млн куб. м добычи и 58 млн куб. м из хранилищ.

Также как мы писали, что ещё одной из причин дефицита газа стало прекращение транзита российского газа через Украину, что увеличило потребность в техническом газе для поддержания давления в трубе.