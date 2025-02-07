Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 октября 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

А стоимость мартовского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 3,5% - до 601,5 доллара за тысячу кубометров.

Как считают эксперты, цены на газ в Европе растут в ожидании увеличения спроса из-за похолодания в регионе.

"Прогнозы более холодной погоды вызывают опасения, что в ближайшие дни мы увидим более интенсивное использование газовых хранилищ", - отметили специалисты ING.

По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, к 4 февраля газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены на 51,3%. Это на 25,5% меньше, чем годом ранее.

Ранее мы писали о том, что Украина в последние дни наращивает импорт газа из Венгрии и Словакии. Объем импорта газа 6 февраля составил 10,9 млн кубометров, 7 февраля - 14,1 млн кубометров.

Это связано с уменьшением запасов газа в хранилищах. Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко признал наличие дефицита голубого топлива и заявил о необходимости его импорта.