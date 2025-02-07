Украина в последние дни наращивает импорт газа из Венгрии и Словакии.

Об этом свидетельствует информация сайта Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТС).

Согласно данным оператора, объем импорта газа 6 февраля составил 10,9 млн кубометров, 7 февраля - 14,1 млн кубометров.

Между тем Украина обсуждает транзит через свою территорию азербайджанского газа в ЕС, о чем сообщил спикер МИД Георгий Тихий. Однако, по его словам, Киев хочет убедиться, что поступать в ЕС будет не российский газ под видом азербайджанского.

Ранее премьер-миристр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский под давлением начинает допускать возможность транзита через Украину газа из Азербайджана. В ответ на это Тихий посоветовал Фицо заниматься деверсификацией поставок голубого топлива.

Напомним, на днях глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко признал наличие дефицита газа и заявил о необходимости его импорта. Хотя ещё летом тогдашний глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов заверял, что импорта не потребуется и все покроет собственная добыча. Одной из причин потребности в импорте Галущенко назвал проблемы с добычей газа после российских ударов.

Ещё одной причиной дефицита эксперты называют прекращение транзита российского газа, что в два раза увеличило потребности в техническом газе для поддержания давления в транзитной трубе. Подробнее о ситуации на газовом рынке мы писали в отдельном материале.