Украина предлагала РФ сохранить транзит российского газа через свою территорию в обмен на передачу под контроль Киева Запорожской АЭС и прекращение обстрелов энергоинфоструктуры, однако Москва отказалась.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, ссылаясь на бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурза.

"По информации экс-премьер-министра Молдовы Иона Стурза, украинское правительство проводило переговоры о сохранении транзита российского газа по территории Украины в обмен на возвращение ЗАЭС и прекращение обстрелов энергоинфоструктуры, но Россия отказалась от этого варианта", - написал Омельченко.

Также он добавил, что через Украину и пункт Исакча-Орловка с 11 февраля может начаться транзит газа в Приднестровье от венгерского трейдера MIT International AG объемом до 5 миллионов кубометров в сутки. По данным Омельченко, планируется качать газ на Молдавскую ГРЭС.

Как мы рассказывали, Молдавская ГРЭС имеет важное значение. На ней пересекаются все ЛЭП Молдовы, включая те, по которым идёт электроэнергия из Румынии и Украины.

Также мы анализировали, почему в Украине резко закончился газ и его начали импортировать по рекордным ценам.