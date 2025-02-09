За неделю Россия выпустила по Украине более 1260 авиабомб и почти 750 ударных дронов - Зеленский
На этой неделе Россия выпустила по территории Украины более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
По его словам, российское военное производство, "которое обеспечивает террор", держится на трех вещах.
"Это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов", - написал Зеленский.
Президент поблагодарил международных партнеров за усиление санкций.
"Мы благодарны всем партнерам, которые ужесточают санкции. Предстоит больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и дальше будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", - добавил Зеленский.
Напомним, Украину сегодня ночью россияне атаковали 151 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
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