Россия снова задействует северокорейских солдат для противодействия украинским войскам в Курской области.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

По словам президента, в приграничном с Украиной российском регионе, где продолжается войсковая операция ВСУ сегодня были новые штурмы со стороны армии РФ.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов опроверг сведения об отходе войск Северной Кореи с линии фронта в Курской области.

Война в Украине продолжается 1080-й день. Последние новости с главными событиями 7 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В РФ заявляют об идущей контратаке ВСУ в Курской области РФ. В Донецкой области Украины неприятель продвинулся в одном из ключевых сёл к западу от Курахово – Андреевке, свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение в соседнем посёлке Дачное.

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