В ночь на 8 февраля россияне атаковали беспилотниками город Сумы. В частности, вражеский БпЛА попал в частный дом, что вызвало пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины и Национальной полиции Сумской области.

По данным ГСЧС, частный дом потерпел значительные разрушения.

"Сегодня ночью российский беспилотник попал в частный дом. В результате атаки возник пожар. На месте происшествия оперативно работают полицейские, спасатели, медики и другие экстренные службы. Проводится разбор завалов и ликвидация последствий атаки", - говорилось в сообщении полиции.

Также отмечается, что в результате атаки беспилотника значительные разрушения понес частный жилой дом. Горение произошло на большой площади.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, россияне атаковали ударными БПЛА Харьков. Попадание зафиксировано по территории крупнейшего рынка в городе "Барабашово", повреждены не менее 100 торговых павильонов.

Также войска РФ, которые приблизились к границам Донецкой области, начали атаковать Днепропетровщину беспилотниками с управлением в режиме реального времени.