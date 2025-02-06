Сегодня ночью россияне атаковали ударными БПЛА Харьков. Удары пришлись по Киевскому и Новобаварскому районах.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Около 23:25 вражеский беспилотник ударил по Киевскому району. Попадание зафиксировано по территории крупнейшего рынка в городе Барабашово. Повреждены не менее 100 торговых павильонов.

В 1:05 российский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе. Также повреждено остекление в отеле недалеко от места попадания.

Установлено, что для ударов по Харькову российская армия применила БПЛА "Герань-2".

Накануне россияне ударили "Шахедом" по Холодногорскому району Харькова, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Война в Украине идет 1079-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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