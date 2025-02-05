Войска РФ, которые приблизились к границам Донецкой области уже атакуют Днепропетровщину беспилотниками с управлением в режиме реального времени.

Об этом сообщают местные власти, фото последствия одного из таких ударов публикует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня вечером на дороге вблизи одного из посёлков Синельниковского района области дрон-камикадзе поразил грузовой автомобиль, который полностью сгорел после взрыва беспилотника.

На месте происшествия погиб мужчина, находившийся в автомобиле. Ещё один пострадавший доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что по мере приближения фронта к Днепропетровской области по ней учащаются российские авиаудары.

Об этом рассказал глава местной общины Николай Гаврилов.

По его словам, в Новопавловке, находящейся недалеко от Покровска, двумя КАБами разрушена школа и сильно повреждены ближайшие дома.

"Во многих домах вылетели окна, двери, повреждены крыши. Пострадали здания сельхозпроизводителей. К счастью, все живы и невредимы", – отмечает чиновник.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ расширила свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Ивановке на Лиманском направлении. Также военкоры сообщили, что украинские войска отходят к западу от Курахово в Донецкой области: речь идёт об участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Его захват позволит РФ окружить части ВСУ к юго-западу от Курахово.

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