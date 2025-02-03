Вооруженные силы Украины отступают к западу от Курахово в Донецкой области.

Об этом сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

Речь идет об участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Его захват позволит РФ окружить части ВСУ к юго-западу от Курахово.

"На Константинопольском направлении есть проседание, будут не очень приятные новости. Из-за огромного преимущества (россиян) в личном составе приходится отходить. Фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке", – написал военкор.

О том, что российские войска штурмуют подступы к Константинополю, сообщил и военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной".

"Цель врага – расширить участок, чтобы заставить наши подразделения в районе р. Волчья попасть в оперативное окружение", – добавил он.

По его словам, у РФ здесь есть тактические успехи.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области идут бои за трассу из Покровска в Константиновку.

Война в Украине идет 1076-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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